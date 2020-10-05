Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran'ı ziyaret etti.
Vali Bilgin, Savran'ı ziyaret ederek görevinde başarı diledi.
Savran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Lüleburgaz'da "Step-aerobik" etkinliği
Lüleburgaz'da "Step-aerobik" etkinliği gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldızlar Futbol Akademisi'nde (LYFA) düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Antrenör Fatma Menekşeoğlu tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar spor yaparak formda kalmanın keyfini yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:57 - Kaynak: AA
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