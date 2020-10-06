Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kofçaz ilçesinin Elmacık köyünü ziyaret etti.

Bilgin ile Minsolmaz, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sıkıntıları dinledi.

Vatandaşların sıkıntılarını yerinde çözmek için çaba harcadıklarını ifade eden Bilgin, her fırsatta ziyaretlerde bulunduklarını anlattı.

Minsolmaz ise yaşanan su sıkıntısının çözümü için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Kaçak avcılıkla mücadele

Kırklareli'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde 20 avcının belgelerini kontrol eden ekipler, herhangi gibi bir olumsuzluğa rastlamadı.