Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Gün, ziyaretlerde muhtarların istek ve sıkıntılarını dinleyerek belediye yatırım ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Demirköy'ün yönetiminde muhtar ve vatandaşların da söz sahibi olduğunu belirten Gün, sık sık muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

El birliği ile ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek için çalıştıklarını aktaran Gün, vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmek için talepleri dinlediğini bildirdi.

Yol genişletme çalışması

Pınarhisar ilçesinde yol genişletme çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Balıklı mevkisindeki çalışmaları inceledi.

Talay, yolun genişletilmesi ile bölgede yoğun trafik ve park sorunun ortadan kaldırılacağını belirtti.

Kaldırımlarda cepler oluşturularak araç parklarının da rahatlıkla yapılabileceğini ifade eden Talay, bölgedeki vatandaşların da mağduriyetinin giderileceğini söyledi.

Esnafın mal indirme işlemlerini yapabileceğini aktaran Talay, "Alışveriş için duran müşterilere park alanı sağlamış olacağız. Çevre yolumuz tamamlanana kadar geçecek süreçte Balıklı mevkisinde ana caddedeki özellikle ağır vasıtalardan kaynaklı park ve trafik problemini asgari düzeye indirmeyi planlıyoruz."

Kovid-19 tedbirleri

Lüleburgaz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin konteyner dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların salgın sona erene kadar belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti heyetini makamında kabul etti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile İl Başkanı Alper Çiler, Vali Bilgin'i ziyaret etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Minsolmaz da kente yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler verdi.