Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aşkın Akkuş'u makamında kabul etti.

Bilgin, hastane çalışmaları hakkında Akkuş'tan bilgi aldı.

Sağlık alanında ciddi yatırımların yapıldığını ifade eden Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

KTSO'ya ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, S.S. Kayalıköy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanlığına yeni seçilen Tacettin Kolay'ı kabul etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni seçilen Kolay ve yönetimine başarı diledi.

Tarımın gelişmesinde sulama kooperatiflerinin büyük rol oynadığını ifade eden Ilık, "Sulama kooperatifleri yer altı ve yerüstü su kaynaklarından organize olarak faydalanmak isteyen çiftçilerin ekonomik güçlerini birleştirerek kurdukları örgütlerdir." dedi.

Kolay da yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.