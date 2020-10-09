Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı pazar ve fuar alanı otopark olarak hizmet verecek.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu uyarı verilen bölgede vatandaşların can ve mal güvenliği için tedbirler alındığını belirtti.

Vatandaşların araçlarının zarar görmemesi için kapalı pazar ve fuar alanının otopark olarak kullanıma açtıklarını aktaran Kesimoğlu, 10 Ekim'e kadar araçlara otopark hizmeti verileceğini kaydetti.

Kesimoğlu açıklamasında, "Araçlarını bu alana park eden vatandaşlarımızın plaka bilgilerini ve telefon numaralarını güvenlik personeline bildirmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde 9 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Yeniköy, Kadıköy, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Terzili, Mutlu, Oruçlu, Hazinedar ve Demirkapı köylerine 10 Ekim Cumartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir alması istendi.