Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

DKMP Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 52 avcının kontrol edildiğini belirtildi.

Denetimlerde kurallara uymayan 1 avcı hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, bıldırcın sesi çıkaran 2 düzeneğin tespit edildiği ifade edildi.

Kovid-19 denetimi

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Kaymakam Salih Yüce ile Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin katıldığı denetimde, kent merkezindeki alışveriş merkezi ile otobüs terminalinde alınan tedbirler kontrol edilerek uyarılar yapıldı.

Yüce, konuşmasında, koronavirüs ile kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti.

Korunma yöntemlerinden maske, mesafe ve temizliğin çok önemli olduğunu anlatan Yüce, tüm vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uyması gerektiğini kaydetti.

Yüce, denetimlerde kurallara uyan herkese teşekkür etti.