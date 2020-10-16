Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Gerenli, belediye toplantı salonunda, esnafların isteklerini dinledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle pazarcıların ekonomik olarak zor günlerden geçtiğini ifade eden Gerenli, esnafların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Esnaflara zor günlerinde yardım etmeye çalıştıklarını dile getiren Gerenli, sorunların giderilmesi için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Kovid-19 denetimleri

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sürüyor.

Polis, zabıta, tarım ve orman müdürlüğü ekipleri Gündoğu Mahallesinde denetimlerde bulundu.

İşyerlerindeki alınan önlemleri kontrol eden ekip, vatandaşlara kuralları hatırlatarak uyarılarda bulundu.