Kırklareli İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Yem bitkileri yetiştiriciliği projesi" kapsamında çiftçilere tohum dağıtıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, AA muhabirine, kaba yem ihtiyacını karşılamak ve yem bitkileri ekilişlerini arttırmak amacıyla çiftçilere tohum dağıttıklarını söyledi.
İlk etapta 65 üreticiye tohum dağıtıldığını ifade eden Kuşoğlu, projenin genişletileceğini belirtti.
Kuşoğlu, tüm çiftçilerin yem bitkileri yetiştiriciliğine önem vermesi gerektiğini kaydetti.
Kovid-19 tedbirleri
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuk parkları dezenfekte edildi.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, çocuk parklarında dezenfekte çalışması yürütüldüğü bildirdi.
Çocukların sağlıklı ortamlarda oyun oynamalarını sağlamak amacıyla çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Kesimoğlu, salgının yayılmaması için önlem aldıklarını belirtti.
Kesimoğlu, dezenfekte çalışmaların aralıklarla yapıldığını kaydetti.
- Kaynak: AA
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