Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce sokak hayvanlarına yönelik "Acil müdahale" toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce sokak hayvanlarına yönelik "Acil müdahale" toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü. Sokak hayvanları için ihbar hattı oluşturulduğunu ifade eden, sokak hayvanlarının gerek sağlıkları, gerekse beslenmelerine önem verdiklerini ifade etti. Kaçak avcılıkla mücadele Kırklareli'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetimler sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti. Denetimlerde 52 avcının belgelerini kontrol eden ekipler, usulsüz olarak avlandığı tespit edilen şahılsar hakkında idari para cezası uyguladı. Av sahasında yapılan çalışmalarda 2 ses düzeneği ele geçirildi. Ses düzeneklerini yerleştirenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Son Dakika

Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi

Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi

Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!

Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu

Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada

Acı, korku hepsi bir arada! Ermenistan'ın haince saldırdığı Gence'de enkaz altında kalan çocuğun bakışları yürek burktu

İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze