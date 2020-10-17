Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

17.10.2020 15:11
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce sokak hayvanlarına yönelik "Acil müdahale" toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce sokak hayvanlarına yönelik "Acil müdahale" toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Sokak hayvanları için ihbar hattı oluşturulduğunu ifade eden, sokak hayvanlarının gerek sağlıkları, gerekse beslenmelerine önem verdiklerini ifade etti.

Kaçak avcılıkla mücadele

Kırklareli'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetimler sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde 52 avcının belgelerini kontrol eden ekipler, usulsüz olarak avlandığı tespit edilen şahılsar hakkında idari para cezası uyguladı.

Av sahasında yapılan çalışmalarda 2 ses düzeneği ele geçirildi.

Ses düzeneklerini yerleştirenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Sokak Hayvanları, Kırklareli, ihbar, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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