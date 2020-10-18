Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

18.10.2020 11:59
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Demirköy Belediyesince sokak hayvanlarına mama takviyesi devam ediyor.

Demirköy Belediyesince sokak hayvanlarına mama takviyesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere, sokak hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Aralıklarla mama takviyesi yaptıklarını ifade eden Gün, "Belediye ekiplerimiz ilçemizin muhtelif noktalarında sokak hayvanlarımız için hazırladığımız küçük barınakları rutin olarak kontrol ediyoruz. Sokaktaki canlarımızın yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz." dedi.

Seyir terası yapılıyor

Vize ilçesinde seyir terası yapılıyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Çamlık bölgesindeki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

İncelemesi sonrası açıklamada bulunan Özalp, vatandaşların hoş vakit geçireceği alanlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Farklı alanlarda vatandaşlara hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Özalp, kısa sürede seyir terasını tamamlayıp vatandaşın hizmetine açacaklarını kaydetti.

Hasat kontrol çalışmaları

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin Babaeski ilçesinde hasat çalışmalarını incelediği belirtildi.

Çiftçilerin büyük emek ve masrafla ürettiği hububatın kayıpsız şekilde hasat edilmesi için kontrol çalışmalarının yürütüldüğü aktarılan açıklamada, biçerdöverlerle hasat edilmeleri sırasında meydana gelen dane ve sap kayıplarını önlemenin amaçlandığı kaydedildi.

Kırklareli, Demirköy, Hasat, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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