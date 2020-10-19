AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy'de incelemede bulundu.

Minsolmaz, beraberindeki Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ve İlçe Başkanı Ecevit Özkaya ile kapalı spor salonu inşaatını gezdi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Minsolmaz, güzel bir spor kompleksi olacağını belirtti.

Gençlerin yeni tesiste sportif faaliyetlerini rahatlıkla yapabileceğini ifade eden Minsolmaz, gençlere yönelik yatırımlara önem verdiklerini kaydetti.

Muhtarlar Günü

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Gün, Muhtarlar Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.

Muhtarların vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Gün, muhtarların milletin birinci derece temsilcileri olarak demokrasinin mihenk taşı olduğunu belirtti.

Mahallenin ve vatandaşların sorunlarını en yakından bilen kişilerin muhtarlar olduğunu aktaran Gün, çok önemli görevi yerine getirdiklerini kaydetti.