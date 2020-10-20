Kırklareli'nde süt sağım hijyeni kursu sona erdi.

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kursta kişisel hijyen, sağım esnasında hijyen, sağım makinelerinin temizlik ve hijyeni ile sağlıklı süt elde etmenin önemi anlatıldığı belirtildi.

Kursun Babaeski Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, kursta başarılı olan 12 kursiyere sertifikaları verildi.

Açıklamada, kursların devam edeceği kaydedildi.

Kovid-19 tedbirleri

Lüleburgaz Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tesisler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesislerde dezenfeksiyon çalışması yürüttüğü belirtildi.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nin dezenfekte edildiği aktarılan ifade edilen açıklamada, vatandaşların kullanımına sunulduğu kaydedildi.