Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, basının, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Basının kamuoyunun doğru haber alma hakkını sağladığını ifade eden Ilık, basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenen basın mensuplarına teşekkür eden Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm değerli basın çalışanlarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Meslek hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum."

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trakya Eğitim Gönüllüleri Dernek Başkanı Taner Özcan'ı makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek çalışmaları hakkında Özcan'dan bilgi aldı.

Ardından Bilgin, dernek yöneticileri ile sohbet etti.

Kovid-19 tedbirleri değerlendirildi

Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri değerlendirildi.

Vali Osman Bilgin, başkanlığında videokonferans ile gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda il genelinde salgın hastalıkla ilgili alınan tedbirler, uygulamalar ve gündem maddeleri görüşüldü.