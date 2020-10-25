Kırklareli Belediyesi, karantina bölgesindeki sokak hayvanlarına mama desteği verdi.

Kırklareli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Yayla Mahallesi'ndeki Çam 2 ve Çam 3 sokaklarında 14 günlük karantina sürecinde sokak hayvanlarının da mama ihtiyacının oluştuğu belirtildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin karantina uygulanan sokak çevresine mama bıraktığı aktarılan açıklamada, belirli aralıklarla takviye yapılacağı kaydedildi.

Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Lüleburgaz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 denetimlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki esnaflarda alınan tedbirleri kontrol ettiği kaydedilen açıklamada, ekiplerin esnaf ve vatandaşlara tedbirler hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Açıklamada, topyekün mücadele ile salgının yayılmasının önlenebileceği bildirildi.