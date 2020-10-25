Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Çayırlı, Çeşmeköy ve Karahamza köylerine 26 Ekim Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 10.00-17.00 saatleri arasında 7 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

"Köylerimiz Canlanıyor Projesi"

Kırklareli Valiliğince "Köylerimiz Canlanıyor Projesi" sürüyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Osman Bilgin'in himayelerinde başlatılan proje ile İl Özel İdaresince Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutlu köyündeki çocuk oyun parkının yapıldığı belirttildi.

Projenin çocuklara sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla yürütüldüğü aktarılan açıklamada, çocukların mutluluk içinde oyunlarını oynamaları için tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Proje kapsamında Vize ilçesine bağlı Evrenli, Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim, Hamitabat, Sakızköy ve Alacaoğlu köylerinde de çocuk parkı yapılmıştı.