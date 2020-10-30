Lüleburgaz yıldızları sanat akademisi inşaat çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, akademi binasını gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gerenli, incelemenin ardından, sanat akademisini kısa süre içinde vatandaşların kullanımına açacaklarını söyledi.

Akademide gerçekleştirilecek faaliyetler ile Lüleburgaz'da sanat konusunda önemli bir ivme kazandırılacağını ifade eden Gerenli, "Bu güzel tesisi en kısa sürede kentimize ve ülkemize kazandırmak için canla başla çalışıyoruz. Lüleburgaz yıldızları sanat akademimizde hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte gerekli çalışmaları başlattık. Burasını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Dolhan köyü, Babaeski ilçesinin Pancarköy köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Zafer Mahallesi'ne 31 Ekim Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Dolhan köyünde 10.00-17.00, Pancarköy köyünde 14.00-17.00 ve Zafer Mahallesinde ise 10.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.