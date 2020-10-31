Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) hızla büyüdüğünü belirtti.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, OSB'nin yeni Revizyon İmar Planıyla katılımcılarına yeni avantajlar sağladığını bildirdi.

OSB'nin cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Bilgin, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Hızlı tren, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı ve Asyaport gibi kara, deniz ve hava ulaşımı ile büyük avantajları olan OSB'ye eni yatırımcıları davet ediyoruz. OSB'miz hızla gelişerek büyümekte."

Süt hijyeni eğitimi

Lüleburgaz ilçesinde üreticilere süt hijyeni eğitimi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Karamusul köyünde düzenlenen eğitimde üreticilere bilgi verildi.

Eğitim üreticilerin sorularının yanıtlanması ile sona erdi.