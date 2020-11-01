Kırklareli'nde su ürünleri mevzuatı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, su ürünleri kontrol görevlileri ile kontrollerde görevli olan jandarma ekiplerine mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi verdi.

Su ürünlerini, yaşam alanlarını ve su kaynaklarını koruma ve kullanma dengesini gözeterek sürdürülebilirliği sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Karadağ, denetimlerin etkinliğinin ve sayısının artırılması gerektiği belirtti.

Karadağ, rutin denetimlerde, su ürünleri mevzuatına aykırı avcılık yapıldığına dair gelen ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerin diğer kurumlar tarafından mevzuatları kapsamında tespit edilen yasadışı faaliyetlerin de değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Müftü Yığman'dan değerler eğitimi öğrencilerine ziyaret

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, 4-6 yaş değerler eğitimi öğrencilerini ziyaret etti.

Yığman, Sungurbey Eğitim Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, öğrenciler ile bir süre sohbet ederek hediyeler verdi.

4-6 yaş değerler eğitimine önem verdiklerini ifade eden Yığman, dini değerleri çocuklara küçük yaşta verilmesi gerektiğini belirtti.

Kursların arttırılması gerektiğini aktaran Yığman, daha sonra Hatice Sarıoğlu Kuran Kursu ile Karacaibrahim camilerindeki kursları da ziyaret etti.