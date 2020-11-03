Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri değerlendirildi.

Vali Osman Bilgin, başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda il genelinde salgın hastalıkla ile ilgili alınan tedbirler, uygulamalar ve ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Köy yolları asfaltlanıyor

Kırklareli İl Özel İdaresince köy yolları asfaltlanıyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesi ile Sinanlı köyü arasındaki yolumuz sıcak asfaltla kaplama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklama da ihtiyaç dahilinde ki tüm yolların onarılacağı ifade edildi.-

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kayalıköy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay'ı makamında kabul etti.

Ziyarette Bilgin, başkan Kolay ile bir süre sohbet ederek, kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kooperatiflerin çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Bilgin, kooperatif sayılarının artması gerektiğini bildirdi.

"Köylerimiz Canlanıyor Projesi"

Kırklareli Valiliğince yürütülen "Köylerimiz Canlanıyor Projesi" kapsamında iki köye çocuk oyun parkı yapıldı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Lüleburgaz ilçesinin Ovacık ve Tatarköy köylerine oyun parkı yapıldığı yapıldığı belirtildi.

Açıklama da, ihtiyaca göre diğer köylere de oyun parkı yapılacağı ifade edildi.