Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyündeki eski okul binası yenilendi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, gazetecilere, Kurudere köyündeki üretici kadınların talepleri üzerine okul binasının restore edildiğini söyledi.

Okul binasının köylü kadınların ürün üretme ve satış noktası olarak kullanıldığını ifade eden Talay, köylüler için yeni geçim kaynağı olacağını belirtti.

Vatandaşların taleplerini karşılayabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Talay, "Çalışan, üreten ve köylerimizi ayakta tutan her türlü girişimin sonuna kadar destekçisi olacağız. Bu düşünce ile kadınlarımızın taleplerini karşılayarak okulumuzu tadilat ettik. Bu şiar ile yaptığımız çalışmalarla köylerimize hizmet götürüyoruz." diye konuştu.

Başkan Gün'den okul ziyareti

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçedeki ilkokulu ziyaret etti.

Atatürk İlkokulundaki öğrenciler ile biraraya gelen Gün, kırtasiye ürünleri ve çanta hediye etti.

Okul yönetiminden koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi alan Gün, okullardaki hijyen çalışmalarına da destek verdiklerini bildirdi.

Gün, daha sonra okula ateş ölçer hediye etti.