Vize Belediyesince, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler depremzedelere gönderildi.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların afet gibi durumlara duyarsız kalmadığını bir kez daha gördüklerini söyledi.

Başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Özalp, toplanan yardımların afet bölgesine gönderildiğini belirtti.

Yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Özalp, destek ve dayanışma ile tüm yaraların sarılacağına inandığını kaydetti.

Pınarhisar'da depo yangını

Pınarhisar'da bir kumaş deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Dere Mahallesi Şehit Şeref Avar Caddesi'nde Hüseyin Yangıncı'ya ait kumaş deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Pınarhisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, depoda hasar meydana geldi.