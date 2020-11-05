Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işyerleri, kurumlar ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, salgının başladığı günden bu yana dezenfeksiyon ve temizliğe hiç ara vermediklerini belirtti.

Salgına karşı herkesin duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini ifade eden Altıntaş, ev ziyaretlerine ara verilmesi gerektiğini bildirdi.

Edirnekari kursu açılacak

Lüleburgaz ilçesinde Edirnekari (süsleme sanatı) kursu açılacak.

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, yüzyıllardır Rumeli coğrafyasında kullanılan el sanatlarından Edirnekari'nin yeni nesillere aktarılması amacıyla kurs açacaklarını bildirdi.

Kurs taleplerini almaya başladıklarını ifade eden Arslan, kursun 9 Kasım'da başlayacağını belirtti.