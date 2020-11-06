AK Parti Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanlığı görevine Neşe Kiraz Arıcı getirildi.
AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Mücahit Murat Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Kadın Kolları Başkanlığına Neşe Kiraz Arıcı'nın atandığını bildirdi.
Atamanın hayırlı olmasını dileyen Şahin, "Bu kutlu davada Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmadan, yılmadan inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Vali Bilgin, incelemelerde bulundu
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Saray-Kırklareli otoyolunda incelemede bulundu.
Vali Bilgin, toplam uzunluğu 71.1 kilometre olan Saray-Kırklareli yolu projesinin tamamlanmasıyla, ulaşım süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya düşeceğini söyledi.
Yıllık 20 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacağını ifade eden Bilgin, Pınarhisar çevre yolunun bu yıl tamamlanıp hizmete gireceğini belirtti.
- Kaynak: AA
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