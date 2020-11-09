Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

09.11.2020 09:55
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Atatürk'ün ilkeleri sayesinde Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaştığını belirtti.

Atatürk'ün fikirleri ve eserlerinin sonsuza denk yaşayacağını ifade eden Ilık, Atatürk'ün adının dünya tarihine altın harflerle yazıldığını bildirdi.

Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Atatürk'ün koyduğu ilkeler sayesinde bugün Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesinde olduğu, bunu engellemeye çalışan iç ve dış mihraklara karşı mücadelenin de sürdürüleceğine inancımız tamdır. İş dünyası, Atatürk'ün özel sektöre olan güvenini boşa çıkarmayacaktır. Bağımsızlık savaşımızın ardından en büyük mücadelemiz, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerinedir.

Çok çalışarak, çok üreterek dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında olmak gibi büyük ve ulvi bir hedefimiz var. Ulu önderin yaşamı boyunca verdiği mücadele birçok ülkenin bağımsızlık savaşına ışık tutmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran ve minnet ile anıyoruz."

AK Parti Milletvekili Minsolmaz'dan ziyaret

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski ilçesinde ziyaretlere bulundu.

Minsolmaz, Büyükmandıra ve Alpullu beldeleri ile Sinanlı köyünde esnafları ziyaret ederek, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

AK Parti'nin gücünü milletten aldığını belirten Minsolmaz, bu nedenle vatandaşların dertleri ile derlendiklerini, mutlulukları ile sevindiklerini ifade etti.

Top mermisinin kovanını 45 yıldır saklıyor

Lüleburgaz ilçesinde Sebahattin Şenol (71), babasının Ramazan ayında patlattığı son top mermisi kovanına 45 yıldır gözü gibi bakıyor.

Şenol, belediyeden emekli zabıta memuru babası Hamit Şenol'un Ramazan aylarında patlattığı son top mermisi kovanına evinde saklıyor.

Şenol, gazetecilere yaptığı açıklamada, top mermisi kovanın rahmetli babasından kendine bir anı olarak kaldığını söyledi.

Babasının Ramazan ayında iftar saatinde top mermisi patlattığını ifade eden Şenol, "Babamın 45 yıl önce top mermisi patlatırken elinden yaralanmış. Bu son patlayan topun mermisiydi. Bana babamdan anı olarak kaldı. Ben de ona gözüm gibi bakıyorum" dedi.

Yaklaşık 4 kilogram olan mermi kovanın ilk günkü gibi parlaklığını koruduğunu ifade eden Şenol, babasından kalan hatırayı saklamaya devam edeceğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, 10 Kasım, Ticaret, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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