Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, altyapı çalışmalarını inceledi.

Özalp, Evren Mahallesi'nde devam eden dere ıslahı, yol ve kanalizasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Mahallelerdeki sorunların giderilmesi için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Özalp, vatandaşlara en iyi sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Özalp, altyapı ve yol çalışmalarının tamamlanmasıyla sorunların büyük oranda giderileceğini belirtti.

Kovid-19 tedbirleri

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı belirtildi.

Cami gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanların belirli aralıklarla dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların sağlığının ön planda tutulduğu kaydedildi.