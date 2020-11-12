Vize ilçesinde iki arpa çeşidi için demonstrasyon sahası oluşturuldu.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Trakya Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen 'Hasat' ve 'Harman' arpa çeşidi toprakla buluştu.

Hasbuğa köyünde bir çiftçiye ait tarlaya demonstrasyon amacıyla ekilen arpa çeşitlerinin hasat zamanında verim ve kaliteleri değerlendirilecek.

Yapılan çalışma ile bölgeye uyumlu olan arpa çeşidi tespit edilecek.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Çeşmeköy, Karahamza ve Çayırlı köylerine 13 Kasım Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 10.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.