Lüleburgaz ilçesinde Naim Süleymanoğlu adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Türk Ocakları Lüleburgaz Şubesi ve Lüleburgaz Bulgaristan Göçmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Turgutbey köyünde düzenlenen etkinlikte çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Lüleburgaz Türk Ocakları Başkanı Emrah Gültekin, Naim Süleymanoğlu'nun adının hatıra ormanında yaşayacağını söyledi.

Ormanların korunması gerektiğini ifade eden Gültekin, herkesin en az bir fidanı toprakla buluşturması gerektiğini belirtti.

Resim yarışması düzenlenecek

Lüleburgaz Belediyesi'nce 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Haklarımla Varım'" konulu resim yarışması düzenlenecek.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, 5-14 yaş arasındaki çocuklar arasında düzenlenecek pastel boya resim yarışmasında dereceye girenlere bisiklet, scooter, kablosuz kulaklık, kablosuz hoparlör, tablet ve akıllı saat hediye edileceği bildirildi.

Açıklamada, son başvurunun 18 Kasım da sona ereceği ve eserlerin resim@luleburgaz.bel.tr adresine gönderilmesi istendi.