Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, kadın girişimcileri makamında kabul etti.

Ilık, Edirne'de faaliyet gösteren kadın girişimcilerden Nevser Eraslan ile Aycan Algur ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ilık, kadın girişimcileri önemsediklerini belirtti.

Eraslan ise Kırklareli'nde kadın girişimcilerin kurduğu kooperatiflerde yer alan kadınların ürettikleri ürünlerin pazarlanması için iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Mesleki eğitim toplantısı

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce mesleki eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıya müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Kalkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı okullarda tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Okullarda herhangi gibi bir aksaklık yaşanmadığını dile getiren Kalkan, uygulanan tedbirleri her gün denetlediklerini kaydetti.

Mesleki eğitime de önem verdiklerini dile getiren Kalkan, bu yönde de ciddi çalışmalar yapılacağını bildirdi.