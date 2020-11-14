Sanayicilerin süt üreticilerine litre başına 15 kuruş fazla ödeme yapacaklarını bildiren Dermenci, sanayicilere teşekkür etti.

Dermenci, zorlukların birlik ve beraberlik ile aşılabileceğini söyledi.

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi.

Dermenci, kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi

Yeni yatırımlara önem verdiklerini dile getiren Ilık, gelişen sanayi bölgesinin istihdama da önemli katkılarının olduğunu kaydetti.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi'nin son yıllarda cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımların arttığını bildirdi.

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