Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırklareli İl Temsilcisi Mehmet Doğacan Kamiloğlu'nu makamında kabul etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve yeni başlayan Kamiloğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kamiloğlu ve yönetim kurulu üyeleri gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Rektör Şengörür'e bilgi verdi.

Kent Konseyi Başkanı Çakır'dan ziyaret

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, Kırklareli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci ile Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral'ı ziyaret etti.

Çakır ve Yürütme Kurulu üyeleri Ali Şakir Kuru ile Şahin Yetiş, kentte hayvancılığın gelişmesi için yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.