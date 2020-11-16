Vize ilçesinde "Öğretmenimin Gözünden Sakin Şehir Vize" fotoğraf yarışması düzenlenecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fotoğraf yarışmasına son başvuru tarihinin 14 Mayıs 2021 olduğu belirtildi.

Yarışmaya kent genelindeki tüm öğretmenlerin katılabileceği aktarılan açıklamada, dereceye giren öğretmenlere ödül verileceği kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve iki mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy köyü ve Büyükkarıştıran beldesinin Küçükkarıştıran Mahallesi ile kent merkezinin Bademlik Mahallesi'ne 17 Kasım Salı günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Akçaköy köyü ile Küçükkarıştıran Mahallesi'nde 09.00-17.00, Bademlik Mahallesi'nde 10.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları gerektiği belirtildi.