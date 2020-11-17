Pınarhisar'da doğal gaz çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, devam eden çalışmaları inceleyerek, bilgi aldı.

Talay, gazetecilere, doğal gaz çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

Altyapının gerçekleştirildiği bölgelerde bir hafta içinde doğal gaz kullanabileceğini aktaran Talay, vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Talay, doğal gaz kullanımının yaygınlaşması ile bölgenin havasının da temizleneceğini sözlerine ekledi.

Kovid-19 tedbirleri

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Ahmetbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, beldedeki vatandaşların yoğun olarak kullandığı resmi ve özel kurum binaları ile işyerlerini dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Belirli aralıklarla kurum binaları ve esnafın işyerlerini dezenfekte ettiklerini aktaran Altıntaş, cadde ve sokaklarda da yıkama çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Altıntaş, herkesin mücadeleye destek vererek, tedbirlere uyması gerektiğini aktardı.