Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Gün, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede Kovid-19 vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Kovid-19 tedbirlerinin aksatılmaması gerektiğini aktaran Gün, en küçük bir rehavetin kötü sonuçlara yol açabileceğini kaydetti.

Vatandaşların önce kendi, sonra çevre sağlığını korumak için temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerektiğini bildiren Gün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kişisel hijyen kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık alanlardan uzak durup, mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmayalım. Lütfen 'Bana bir şey olmaz' demeyelim. Maske, mesafe, temizlik kurallarına mutlaka uyalım."

Yol yapım çalışması

Lüleburgaz ilçesinin Evrensekiz beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Evrensekiz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kırcaali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'de yol yapım çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede deforme olan yolların yeniden yapıldığını bildirdi.

Vatandaşlara kaliteli ve en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Nalbant, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.