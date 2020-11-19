Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

19.11.2020 10:33
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Pınarhisar ilçesinde doğal gaz kullanımına başlandı.

Pınarhisar ilçesinde doğal gaz kullanımına başlandı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, doğal gaz tesisinde düzenlenen törende, gaz akışını sağlayacak vanayı açtı.

Talay, konuşmasında, Pınarhisar'ı doğal gaz ile buluşturduklarını söyledi.

Vanayı açarak alt yapısı ve iç hatları tamamlanan abonelere gaz akışının sağlandığını belirten Talay, "Pınarhisar halkının doğal gazı canı gönülden istediğini hevesle beklediğini biliyorum. Bu doğrultuda geride kalan mahallelerimize en kısa sürede doğal gaz verilmesi hususunda çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Üye aidat borçlarına yapılandırma

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince oda üye aidat borçlarına yapılandırma imkanı verildi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında aidat borçlarına yapılandırma fırsatı verildiği belirtildi.

Kanun düzenlemesinin 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği aktarılan açıklamada, 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borçlarının 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Aidat borçlarının peşin ya da 6 taksit halinde ödenebileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Peşin veya azami 6 taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. Ayrıca vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de ilgili hükümler uygulanacak. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının tamamı kanunda belirtilen süreler içinde başvuruda bulunup kanundan yararlanılması halinde tahsilinden vazgeçilecek."

İhsan Talay, Kırklareli, Pınarhisar, Vergi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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