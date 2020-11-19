Lüleburgaz'da yerli buğday ve arpa tohumları toprakla buluştu.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce geliştirilen yerli 7 buğday ve 4 arpa çeşidi tohum için demonstrasyon sahası oluşturuldu.

Ceylanköy köyünde oluşturulan demonstrasyon sahasında yetiştirilecek buğday ve arpa çeşitleri, hasat edildikten sonra kalite ve verimleri kontrol edilecek.

Çalışma ile bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun buğday ve arpa çeşitli tespit edilecek.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 39 köy, 2 belde ve 12 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesindeki 9 mahalle, 2 belde ve 31 köy ile Pehlivanköy ilçesindeki 3 mahalle ve 8 köyde 22 Kasım Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Söz konusu kesintiler 02.00 ile 09.00 arasında 7 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendiği belirtildi.