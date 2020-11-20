Lüleburgaz ilçesinde, Kepirtepe Anadolu Lisesinde hayırsever tarafından donatılan sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

Emekli öğretmen Ferhan Çelikel'in okulda donattığı üçüncü sınıf için açılış töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen törene Kepirtepeliler Eğitim Vakfı (KEV) Başkanı Sedat Tonguz, okulun müdürü Halil İbrahim Toklu ile Çelikel katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Çelikel'e okula yaptığı katkılardan dolayı plaket ve çiçek verildi.

"Sağlıklı Ormanlar Projesi"

Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, "Sağlıklı Ormanlar Projesi" kapsamında araç filolarını güçlendirdiklerini bildirdi.

Terzi, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile yürüttükleri proje çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Proje kapsamında Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğüne 4x4 araç kazandırıldığını ifade eden Terzi, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Kazandırmış olduğumuz bu araç ile ormancılık faaliyetlerimizi, orman koruma ve orman yangınlarına acil müdahale çalışmalarımızı daha etkin ve daha verimli bir şekilde yerine getireceğiz. Yeni araçlarımızın filomuza katılmasıyla uzun vadede yüksek performans elde edeceğimize inanıyorum, teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."