Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin kent genelindeki süpürme, konteyner yıkama ve çöp toplama faaliyetinin yanı sıra yayalaştırılmış bölgedeki yağmur suyu tahliye ızgaralarını temizlediği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışların tek bölgeden yapıldığı pazaryerlerinde HES kodu olmayan pazar esnafı ve vatandaş girişlerine müsaade edilmiyor.

"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin