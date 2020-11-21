Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret ettiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, ziyaretinde oda çalışmaları hakkında TBMM Başkanı Şentop'a bilgi verdiğini belirtti.

Kente yapılacak yatırımlar hakkında Şentop ile görüşmelerde bulunduğunu aktaran Ilık, verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür etti.

Kardeş şehir protokolü imzalandı

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Edremit Belediyesi ile "Kardeş Şehir Protokolü" imzaladıklarını bildirdi.

Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, Edremit Belediyesi'nde düzenlenen törende Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı'nın katılımıyla protokolün imzalandığını belirtti.

Çok mutlu olduğunu bildiren Altıntaş, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Belediyelerimiz arasındaki iş birliğine karşılıklı olarak katkıda bulunacak bu protokol, her iki kurumun kültürel zenginliklerini tanıtmak ayrıca doğal ve kültürel zenginlikleri ortak projelerle geliştirmeyi sağlayacak. İki kentin festival, tanıtım, fuar ve kültürel organizasyonlarda iyi niyetli katkı ve katılımıyla iş birliği geliştirilecek."