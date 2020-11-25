Demirköy ilçesinde "Yöresel Ürünler Tanıtım Günü" etkinliği düzenlenecek.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı açıklamada, Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı kapsamında tarımsal "Yöresel Ürünler Tanıtım Günü" etkinliği düzenleneceğini söyledi.

Etkinlikte Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'dan ürünlerin de tanıtımının yapılacağını ifade eden Gün, bu tür etkinlikler ile Demirköy'ün adını dünyaya duyurma fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Öğretmenlere ziyaret

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

Gün, emekli öğretmen Erkin Kınay,Yılmaz Karabulut ve Naci Yoruc'u evlerinde ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Gün, bu önemli günde emekli öğretmenleri de unutmadıklarını belirtti.