Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ve Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ve Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i makamında kabul etti. Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin gelişmesi için çalışan herkese teşekkür etti. Belediye başkanları ile görüş alışverişinde bulunan Bilgin, her iki belediyenin de başarılı çalışmalara imza attığını dile getirdi. Yeni su kuyusu açıldı Pınarhisar ilçesinde yeni su kuyusu açıldı. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede su sorunlarını gidermek amacıyla yeni sondajlar yapıldığını belirtti. Su sorununa köklü bir çözüm bulmayı amaçladıklarını aktaran Talay, saniyede 15 litre su sağlayan kaynak bulduklarını kaydetti. Yaşanabilecek kuraklıktan ilçeyi korumak istediklerini bildiren Talay, şunları kaydetti: "Gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte su miktarını saniyede 40 litre olarak hedefliyoruz. İleride yaşanılabilecek kuraklıktan Pınarhisar'ımızı korumak istiyoruz. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum."

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