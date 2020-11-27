Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri ve alınan tedbirler görüşüldü.

Vali Bilgin, toplantıda, koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekti.

Koronavirüs ile mücadelenin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

KTSO Meslek Komitesi toplantısı gereçekleştirildi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KTSO) Meslek Komitesi toplantısı yapıldı.

KTSO Başkanı Soner Ilık'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sektörlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşanan sorunlar görüşüldü.

Ilık, sorunların en kısa sürede giderilmesi için çalıştıklarını ifade etti.