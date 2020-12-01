Açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ekipler tarafından ormanlardan toplanan tohumların, yeşillendikten sonra ihtiyaç duyulan bölgelere nakledileceği belirtildi.

Bağışta bulunan Kahraman'a teşekkür eden Köseoğlu, ihtiyacı olan engellilerin derneklerine başvurabileceğini belirtti.

Kırklareli Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman , Engelliler Yaşam Derneği'ne akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

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