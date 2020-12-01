Kırklareli Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, Engelliler Yaşam Derneği'ne akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu.
Engelliler Yaşam Derneği Başkanı Behice Köseoğlu, AA muhabirine, bağışlanan 4 akülü sandalyenin engellilere ulaştırılacağını söyledi.
Bağışta bulunan Kahraman'a teşekkür eden Köseoğlu, ihtiyacı olan engellilerin derneklerine başvurabileceğini belirtti.
Meşe tohumları toprakla buluşturuldu
Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğünde 5 ton meşe tohumu toprakla buluşturuldu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, ekipler tarafından ormanlardan toplanan tohumların, yeşillendikten sonra ihtiyaç duyulan bölgelere nakledileceği belirtildi.
Açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
- Kaynak: AA
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