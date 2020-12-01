Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de yapımı devam eden sağlık evi binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık evinin en kısa sürede hizmete açılması için çalıştıklarını belirten Bilgin, sağlık alanındaki yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Vali Bilgin'e AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da eşlik etti.

Doğalgaz çalışmaları

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ikinci etap doğalgaz çalışmalarının başladığını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların Beylik Mahallesi'nde devam ettiğini belirtti.

Şubat ayı itibarıyla ikinci etapta çalışma yapılan alanlara gaz verileceğini ifade eden Talay, daha çevreci ve modern yakıt türü olan doğalgaza kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.