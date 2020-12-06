Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla karanfil dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi ekipleri, küresel salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Polis ekipleri, sağlık personelinin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlayarak, karanfil verdi.

Ekipler ardından İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Şenay Mandacı'yı ziyaret etti.

"Ahududu Üretimini Geliştirme Projesi"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresince uygulanan "Ahududu Üretimini Geliştirme Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Lüleburgaz ilçesinde bir üreticiye 4 bin 400 fidan verildiğini belirtti.

Fidanların toprakla buluşturulduğunu belirten Özel, proje çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.