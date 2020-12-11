Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri ve alınan tedbirler görüşüldü.

Vali Bilgin, toplantıda, koronavirüs ile mücadelenin önemli olduğunu belirtti.

Tüm vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Bilgin, maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Oda üyelik aidat borçları yapılandırılacak

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) oda üyelik aidat borçlarını yapılandıracak.

KTSO'dan yapılan açıklamada, 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen oda üyelik aidat borçlarının yapılandırılması için 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabileceği belirtildi.

31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve aidat borcunun tamamının peşin veya azami 6 taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçileceği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ayrıca vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de hükümler uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının tamamı kanunda belirtilen süreler içinde başvuruda bulunup kanundan yararlanılması halinde tahsilinden vazgeçilecektir. Ödemeler nakit veya kredi kartı ile yapılabilecektir."