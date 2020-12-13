Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

13.12.2020 11:39
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

Su ürünleri kontrol ekibi, Demirköy ilçesinin İğneada beldesindeki balıkçı barınağında perakende satış yerleri ile balıkçı tekneleri ve nakil vasıtalarında denetim gerçekleştirdi.

Asgari avlanabilir balık boyları, av araçları uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunması hedefleniyor.

İşletmeler denetlendi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik işletmeler denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında, ekmek fırınlarında ve marketlerde denetimde bulundu.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Denetimlerde ekiplerin, genelgeye istinaden ekmeklerin poşetli satılması ve vatandaşların alışveriş sırasında ekmeklere temas etmemesi konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade eden Özel, işletmelerin hijyen koşullarına uygunluğuna dikkat edildiğini belirtti.

Meyve ve sebze satışında mutlaka tek kullanımlık eldiven kullanılması gerektiğinin aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Marketlerde meyve-sebze satışında, vatandaşların tek kullanımlık eldiven kullanması çapraz bulaşmanın önüne geçmek için önem arz etmektedir. Herkesin kurallara uyması önem arz etmektedir. Maske, mesafe ve kişisel hijyen kontrollü hayat döneminde kesinlikle uymamız gereken, esnetmememiz gereken kurallardır. Toplum olarak bu farkındalığı sürdürmek zorundayız. Bilim kurulunun tavsiyesiyle devletin aldığı önlemlere hepimizin uyması gerekiyor."

Kırklareli, Demirköy, İğneada, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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