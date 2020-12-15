Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

15.12.2020 09:03
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, bal üreticilerini ziyaret etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, bal üreticilerini ziyaret etti.

Özel, Kofçaz ilçesinde meşe balı üretimi yapan arıcıları ziyaret ederek bilgi aldı.

Arıcıların kışa hazır olduklarını belirten Özel, bahar ile birlikte arılarında mesailerine başlayacağını ifade etti.

İş yerleri denetlendi

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında 322 iş yerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin bir haftada 322 iş yerini denetleyerek, 165 litre dezenfektan dağıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada, çok sayıda aileye de nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.

Kırklareli, Kofçaz, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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