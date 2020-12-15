Pınarhisar'da kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Türk Kızılay Pınarhisar Şubesi ile Lüleburgaz Kan Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında kan bağışları kabul edilecek.

Şubeden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak çadırda bağışların alınacağı bildirildi.

Kampanyanın 17 Aralık Perşembe günü gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, herkesin destek göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamalarda etkilenmemek amacıyla randevu alınması gerektiği belirtildi.

İhtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı

Lüleburgaz ilçesinde tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımlarının devam ettiğini söyledi.

İlçede hiç kimsenin yatağına aç girmesini istemediklerini ifade eden Gerenli, ekiplerin her gün yemekleri vatandaşlara ulaştırdığını belirtti.

Yemeklerin titizlikle yapılarak incelendiğini aktaran Gerenli, "Sevgi mutfağımızda pişen yemeklerimizi her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz her geçen gün daha fazla vatandaşımıza ulaşıyor. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız." diye konuştu.