Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

20.12.2020 11:11
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, vatandaşlarla bir araya geldi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, vatandaşlarla bir araya geldi.

Talay, beraberinde Meclis Üyesi Bergüzar Rasgele ile mahallelerde incelemelerde bulunarak vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Talay, sorunları yerinde tespit etmek için sahada olduklarını söyledi.

Halk ile iç içe olduklarını ifade eden Talay, "Vatandaşlarımızın sorunları bizim için hep öncelikli olmuştur. Bu sebeple vatandaşlarımızın öğütlerini de dikkate alarak, sorunlarını var gücümüzle çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza bir söz verdik, bu sözü tutmak için sabah akşam demeden çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Pınarhisar Belediyesi ekipleri, hayvanların beslenme odaklarına mama bıraktı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarını hiçbir zaman unutmadıklarını bildirdi.

Ekiplerin haftanın belirli günleri ve kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarına mama verdiğini aktaran Talay, "Ekiplerimiz uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sevimli dostlarımızı unutmuyor. Kısıtlama günlerinde her gün, diğer zamanlarda ise haftanın belirli günlerinde beslenme odaklarına mama bırakarak sokak hayvanlarımızı doyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirleri

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Vize Belediyesi ekipleri, ilçede meydan, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, açıklamasında, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarının aralıksız yürütüldüğünü belirtti.

Vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunabilmek için çalıştıklarını aktaran Özalp, "Ekiplerimiz ilçemiz genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Sterilizasyon makinası ile cadde ve sokaklar dezenfekte edilerek hijyen sağlanıyor. Halkımız da evde kalmaya maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmeli." ifadelerini kullandı.

İhsan Talay, Kırklareli, Pınarhisar, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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