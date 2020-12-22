Kırklareli Belediyesi yaya geçitlerini yeniliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki yaya geçitlerde çizgi yenileme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Vatandaşların güvenli bir şekilde gitmeleri için çalıştıklarını bildiren Kesimoğlu, ekiplerin çalışmaları hızla yürüttüğünü kaydetti.

Ekiplerin Demirtaş Mahallesi İnönü Cadddesi'nde çalışmada bulunduğunu bildiren Kesimoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Olumsuz hava koşullarından dolayı yıpranan yaya geçitlerini yeniliyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek kentimizin birçok noktasında çalışma başlattık. Ekiplerimiz yaya geçidi çizgileri yenilemelerine devam ediyor."

Fırınlar denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde fırınlar denetlendi.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezinde bulunan fırınlarda denetim yaptı.

Denetimlerde hijyen kurallarının ve koronavirüs tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden ekipler, eksikleri tespit edilen fırın sahiplerine eksikliklerin giderilmesi için süre verdi.

Ekipler, fırınlarda ekmek ve ekmek çeşitlerinin gramaj ve fiyatlarını kontrol ederek, hijyen kurallarını ve alınan tedbirleri inceledi.

Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.